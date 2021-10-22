В России ускорился рост оптовых цен

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 октября 2021, 10:33

Стоимость товаров отечественных производителей, реализующихся оптом, за год увеличилась почти на 27%. При этом розничные цены росли в три раза медленнее. Давление оптовых цен может увеличить уровень инфляции. Если розничные цены будут отставать от опта, это приведёт к остановке ряда производства и массовому банкротству предприятий.



За текущий год уже остановили работу более 50 компаний по производству и переработке мяса и молока. Заметнее всего в оптовой сфере страдает бензин. Топливная розница несёт значительные убытки. Чтобы сократить их, заправочные станции, не имеющие привязки к нефтедобывающим компаниям, поднимают цены.



Весьма быстро растут оптовые цены и на продукцию сельского хозяйства. Если в прошлом году оптовая цена за килограмм картофеля составляла 9 рублей, то в этом году она достигла показателя в 23 рубля. По прогнозам экспертов, к весне следующего года цена за килограмм картофеля вырастит до 35 рублей. Для сдерживания оптовых цен от правительства требуется выделение субсидий для производителей. Пока чиновники обходятся введением мер тарифного регулирования только на отельные категории товаров. Некоторым производителям предложены программы льготного кредитования. Однако в общей системе производители не готовы отказываться от понижения оптовых цен, так как это грозит банкротством.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости