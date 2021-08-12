Экономист Дмитрий Белоусов объяснил рост цен на бензин в России

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12 августа 2021, 08:24 Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Рост цен на бензин в России удалось приостановить, кроме регионов Дальнего Востока. Цены на автомобильное топливо ранее превысили исторический максимум. В июле 2021 года стоимость литра 92-го колебалась от 42,74 до 60 рублей. Резкий скачок цен на топливо связывают с подорожанием оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

Дмитрий Белоусов, заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), организованного его братом, первым вице-премьером Андреем Белоусовым, объяснил рост цен на бензин.

В интервью URA.RU Дмитрий Белоусов рассказал, что акцизы на бензин в нашей стране сильно завышены, но опускать их государство не будет, поскольку это повлияет на доходы региональных бюджетов.

Как пояснил эксперт, "было ошибкой выбрать европейский путь по акцизам", поскольку у европейцев считается, что бензин — это предмет потребления богатых, поэтому акцизы должны быть высокими.

По словам Белоусова, в определенной степени бензин в России переоблагается, и потому избыточно дорог для огромной страны. Экономист раскрыл, что эти деньги идут в бюджеты регионов и на них "сидит" социалка — "школы, большая часть медицины, дороги и сельское хозяйство, ЖКХ".

Дмитрий Белоусов уточнил, что на Дальнем Востоке стоимость бензина растет из-за ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Бензин в Челябинской области с начала года подорожал на 7,5%.

В Крыму в июле средняя цена топлива была: АИ-92 - 49.37, АИ-95 – 53.17, АИ-98 – 62.17, солярка – 52.29, дизель «ультра» - 53.22. К концу года цены на бензин могут еще вырасти?

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