К концу года цены на бензин могут вырасти на треть

Аргументы Недели → Экономика 13+

24 июня 2021, 12:24

В ряде российских регионов стоимость бензина увеличивается на 1% в неделю. При сохранении такой динамики итоговая его стоимость может подрасти на 30% к концу года. Внутренние цены на топливо увеличиваются из-за высокой доходности экспортных поставок. Стабилизировать ситуацию можно посредством заморозки оптовых цен и ограничения вывоза углеводородов за границу.



На Дальнем Востоке стоимость одного литра бензина приближается к отметке в 50 рублей. Такой показатель превышает годовую инфляцию. Рост цен на топливо фиксируется почти в 70 регионах. Власти не исключают своего вмешательства в регулирование цен. Примечательно, что ранее чиновники не планировали вмешиваться в систему ценообразования. С 2019 года государство частично компенсирует потери нефтеперерабатывающих заводов, но цены всё равно растут.



Вице-премьер Александр Новак считает, что ситуация с ценами в стране пока держится на стабильном уровне. Вводить запрет на экспорт нефти не планируется





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости