Цена бензина в Крыму достигла 62.17 рублей за литр

Резкий скачок цен на топливо связывают с подорожанием оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.
Повышенная ставка лотов на торгах якобы связана с ремонтом нескольких нефтеперерабатывающих заводов и как ранее обещал замминистра энергетики российского правительства к концу июля цены должны понизиться.
На сегодняшний день средняя цена топлива в Крыму: АИ-92 - 49.37, АИ-95 – 53.17, АИ-98 – 62.17, солярка – 52.29, дизель «ультра» - 53.22.
Цена топлива в Краснодарском крае («Роснефть»): АИ-92 – 46.30, АИ-95 – 50.40, солярка – 48.05, АИ-100 – 57.90.
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