Бензин в Челябинской области с начала года подорожал на 7,5%

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9 августа 2021, 06:59 Анна Семенова

Челябинск находится в середнячках по цене на бензин. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

На среднюю зарплату южноуралец сегодня может позволить себе 810 литров топлива в месяц.

Рейтинг цен на бензин в регионах страны представило РИА «Новости». В июле нынешнего года стоимость литра 92-го колебалась в стране от 42,74 до 60 рублей. Аналитики подсчитали, какой объем топлива могут позволить себе купить на среднемесячную зарплату жители разных городов.

Самые богатые – жители ЯНАО (2053 литра), Москвы (2009 литров) и Чукотки (1841 литр). Самые бедные – жители Ивановской области (562 литра) и Дагестана (563 литра).

Челябинская область по доступности бензина находится посередине, занимая 33 место из 85. Среднестатистический южноуралец может позволить себе 810 литров топлива в месяц. Средняя цена за литр АИ-92 в середине июля в регионе была 42,74 рубля. Это самая низкая стоимость по стране. При этом с начала года цена топлива у нас выросла на 7,5%.

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