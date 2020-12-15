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Депутат Госдумы Жигарев назвал факторы, ударившие по экономике России в 2020 году

, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Депутат Госдумы Жигарев назвал факторы, ударившие по экономике России в 2020 году
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев назвал три фактора, которые ударили по экономике РФ в 2020 году.

По словам Жигарева, речь идет о пандемии коронавируса нового типа, ценах на углеводороды, а также санкциях. Все вышеуказанные факторы неблагоприятно отразились на российской экономике в текущем году.

Депутат подчеркнул, что Россия оказалась в особом положении, поскольку со страны не сняли санкции, введенные еще в 2014 году. Более того, РФ столкнулась с беспрецедентной ситуацией из-за пандемии COVID-19. Также именно в этом году Саудовская Аравия стала инициатором "турбулентности цен" на углеводороды.

Сергей Жигарев, однако, обратил внимание на то, что стране удалось преодолеть все отрицательные прогнозы, которые специалисты ранее давали по экономике.

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