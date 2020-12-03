Набиулина признала, что инфляция в России складывается выше ожиданий ЦБ
3 декабря 2020, 16:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России пока складывается немного выше прогнозов Банка России.
Она отметила, что экономическая ситуация не будет создавать какие-то дополнительные долгосрочные инфляционные риски, «так называемые дезинфляционные риски будут преобладать».
Ранее Банк России прогнозировал, что в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в РФ составит 3,9−4,2% в 2020 году, 3,5−4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. По данным Росстата, инфляция в России за период с 24 по 30 ноября составила 0,1%. Предыдущие три недели инфляция в РФ находилась на уровне 0,2%. При этом потребительские цены с начала года выросли на 4,1%
Ранее сообщалось, что МВФ ухудшил прогноз по ВВП и инфляции в России на фоне пандемии.
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