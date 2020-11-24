МВФ ухудшил прогноз по ВВП и инфляции в России на фоне пандемии

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24 ноября 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

Международный валютный фонд (МВФ) изменил прогноз по падению ВВП России в 2020 году до 4% с 4,1%, по росту в 2021 году - до 2,5% с 2,8%.

По прогнозам фонда, в этом году экономика сократится примерно на 4%, а в следующем году вырастет примерно на 2,5%, говорится в докладе фонда о влиянии пандемии на российскую экономику.

По мнению экспертов МВФ, начавшееся летом восстановление экономики РФ сейчас находится под угрозой из-за роста заболеваемости и возобновления ограничений. В докладе также говорится, что возможность ужесточения ограничений омрачает перспективы восстановления, как и геополитическая напряженность.

Согласно прогнозу МВФ, инфляции в России во второй половине 2021 года может составить 3−3,5% из-за спада в экономике.

Ранее сообщалось, что пандемия заставляет государства объявлять дефолты.