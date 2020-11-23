Пандемия заставляет государства объявлять дефолты

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23 ноября 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

Мировая экономическая система накопила колоссальный долг. Если развитые страны ещё какой-то период могут влачить существование, то развивающиеся государства вынуждены признавать свою неплатёжеспособность. Дефолт объявили уже пять стран. В новом году их количество увеличится. В состоянии банкротства могут оказаться и крупные экономики. Аргентина, Ливан и Эквадор заявили о своей неплатёжеспособности ещё до введения карантина.



Экономическое падение приводит к сокращению налоговой базы. В результате этого государства вынуждены выбирать - либо выплачивать долги, либо поддерживать падающую экономику.



В Аргентине финансовое положение было тяжёлым на протяжении последних десяти лет. Сменявшиеся правительства не смогли остановить инфляцию и дать старт экономическому росту. Новичком среди стран-банкротов стал Ливан. Если во время гражданской войны прошлого века государство ещё было в состоянии обеспечивать внутренний и внешний долг, то в новом веке экономика окончательно рухнула. Государственный долг достиг показателя в 150% от уровня ВВП. Ливан не может найти источники внешнего финансирования. Из-за стремительного прироста населения страна в скором времени не прокормит всех людей.



