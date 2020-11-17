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Экономист Ермеев считает, что Байден представляет интересы транснациональных корпораций

, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

Экономист Ермеев считает, что Байден представляет интересы транснациональных корпораций
Джо Байден. Фото: сайт Кремля

Вся история человечества обусловлена борьбой за ресурсы, так как нефть и газ определяют экономическое развитие многих стран мира. Так считает доктор экономических наук, ректор Ленинградского госуниверситета имени А. С. Пушкина Станислав Еремеев.

По словам эксперта, когда в одной из самых крупных экономик мира происходит смена политического менеджмента, можно прогнозировать угрозы и вызовы.

«Исходя из бэкграунда программы Джо Байдена, становится понятно, что демократ представляет интересы транснациональных корпораций, рассуждающих о глобальных проблемах и интернационализации рынков. Думаю, что мы столкнемся с жестким оппонированием российских позиций на всех рынках, а также выстраиванием новых отношений», – рассказал Еремеев ФБА «Экономика сегодня».

Он отметил, что в будущем Россия улучшит связь с Западной Европой, что даст ей возможности.

«Иной альтернативы нефти и газу для экономики нет, несмотря на проведение «зеленой» политики в Европе, которая не заменит традиционные подходы», - считает эксперт.

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ДВа

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