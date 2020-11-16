Академик Полеванов считает, что углеводородов России хватит на десятилетия
16 ноября 2020, 18:35[ «Аргументы Недели» ]
Нефти и газа России хватит на ближайшие десятки лет. Об этом академик РАЕН Владимир Полеванов.
По словам эксперта, только в Татарстане есть месторождение, где запасы составляют 700 млн тонн нефти.
«Всего страной отработано 2 млрд тонн газа и черного золота. Трудностей здесь нет. Но есть основная проблема, которая заключается в том, что эти ресурсы вытесняются с мирового производства», - прокомментировал эксперт ФБА «Экономика сегодня».
Он также отметил, что на сегодняшний день насчитывается несколько перспективных регионов по добыче нефти в России. Среди них Томская, Тюменская области, Якутия, Иркутск. Но принципиально новых находок не прослеживается.
Ранее сообщалось, что Путин поддержал идею Лукашенко о приобретении Белоруссией месторождения нефти на территории России.
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