Академик Полеванов считает, что углеводородов России хватит на десятилетия

Аргументы Недели → Экономика 13+

16 ноября 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Нефти и газа России хватит на ближайшие десятки лет. Об этом академик РАЕН Владимир Полеванов.

По словам эксперта, только в Татарстане есть месторождение, где запасы составляют 700 млн тонн нефти.

«Всего страной отработано 2 млрд тонн газа и черного золота. Трудностей здесь нет. Но есть основная проблема, которая заключается в том, что эти ресурсы вытесняются с мирового производства», - прокомментировал эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Он также отметил, что на сегодняшний день насчитывается несколько перспективных регионов по добыче нефти в России. Среди них Томская, Тюменская области, Якутия, Иркутск. Но принципиально новых находок не прослеживается.

Ранее сообщалось, что Путин поддержал идею Лукашенко о приобретении Белоруссией месторождения нефти на территории России.