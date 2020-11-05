Путин поддержал идею Лукашенко о приобретении Белоруссией месторождения нефти на территории России

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5 ноября 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ]

А. Лукашенко и В. Путин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею белорусского президента Александра Лукашенко о приобретении Белоруссией месторождения нефти на территории Российской Федерации.

Путин и Лукашенко 4 ноября провели телефонные переговоры. В ходе разговора белорусский президент обратился к Путину с предложением о возможном приобретении Белоруссией нефтяного месторождения в России.

По данным представителей Лукашенко, Путин эту идею поддержал, и после проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров президентов РФ и Белоруссии.

В ходе телефонного разговора Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех российских граждан с Днём народного единства. С обеих сторон подтверждён настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений, - сообщила пресс-служба Кремля.

Лукашенко информировал Путина о текущей ситуации в республике. Обсуждена также проблематика урегулирования нагорно-карабахского конфликта.