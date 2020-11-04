Лукашенко озвучил Путину инициативу о приобретении месторождения нефти в России

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4 ноября 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БелТА

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко , kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с предложением о возможном приобретении Минском нефтяного месторождения на территории РФ.

«Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров», - пояснили в пресс-службе, отметив, что речь шла о начале переговоров по поставкам углеводородов - нефти и газа - в Белоруссию в 2021 году.

Кроме того, лидеры обеих стран обсудили вопросы перевалки белорусских грузов в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сотрудничество в военной сфере и ситуацию в США, Польше, Литве и на Украине.

Ранее в Кремле раскрыли подробности диалога Путина и Лукашенко.