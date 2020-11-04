В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Лукашенко

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4 ноября 2020, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]

Красная площадь, фото: pixabay.com

В Кремле подтвердили телефонный разговор президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Глава республики поздравил российского лидера и всех граждан с Днем народного единства.

«С обеих сторон подтверждён настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений. Дана высокая оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В этом контексте отмечено большое значение договорённости о поставках в Белоруссию российской вакцины», - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в ходе диалога Путин и Лукашенко рассмотрели ряд практических вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере, обсудили проблематику урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, условились на продолжении контактов на различных уровнях.

Также Лукашенко информировал Путина о текущей ситуации в Белоруссии.