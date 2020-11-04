ТГ-канал «Пул Первого»: Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

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4 ноября 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко , Russian Archive/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на Телеграм-канал «Пул Первого» сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что. Ждем подробности», - говорится в сообщении, опубликованном в среду, 4 ноября.

Напомним, что Путин и Лукашенко дважды проводили телефонные переговоры в октябре. Так, 7 октября, президенты договорились поручить правительствам двух стран отработать вопрос полного открытия границ, которые были закрыты из-за распространения коронавируса нового типа, а также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и отношения Белоруссии и России на фоне мирового кризиса.