Смогут ли российские банки в ближайшее время поднять ставки по вкладам

Аргументы Недели → Экономика 13+

15 ноября 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Банк России, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Крупные российские банки держат ставки по вкладам максимум 4,42%. По мнению банковский аналитиков, подрасти ставки могут не ранее второго квартала 2021 года. На ставки может повлиять ситуация с коронавирусом COVID-19.

Доходность по вкладам в 2020 году плавно снижалась вслед за ключевой ставкой Банка России. В январе заработать на них можно было до 5,93% годовых. Сейчас - до 4,42%.

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что ЦБ может пойти на плавное повышение ключевой ставки, если экономика воспрянет от коронавирусного шока, когда доходы и покупательная способность населения начнут расти, что ускорит и инфляцию. По его мнению, процентная ставка по вкладам может возрасти во втором квартале 2021 года.

Также Проклов считает, что доходность вкладов в рублях может немного подрасти к концу года благодаря предновогодним акциям банков и повышенному спросу на рубли с их стороны в этот период, но уровень начала года пока достигнут не будет.

Директор департамента операций на финансовых рынках одного из банков Максим Тимошенко считает, что рост депозитных ставок может последовать только за ростом ключевой ставки, которая вырастет лишь в условиях резкого ускорения инфляции. По его мнению, в ближайшего времени этого ждать не стоит.

23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента второй раз подряд.