Банк России второй раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%
23 октября 2020, 13:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: Банк России
Днем в пятницу, 23 октября, стало известно, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента второй раз подряд. Соответствующую информацию предоставил сегодня регулятор.
Согласно последним данным, Центробанк в рамках ближайших заседаний будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки. Уточняется, что совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставу на уровне 4,25 процента годовых, поскольку сейчас происходит ухудшение эпидемиологической обстановки не только в РФ, но и во всем мире. В связи с этим ситуация на внешних финансовых и товарных рынках является неустойчивой.
Подчеркивается, что оперативные индикаторы экономической активности в настоящий момент демонстрируют замедление восстановительного роста экономики Российской Федерации.
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