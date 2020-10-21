ЦБ запретит рублю делать резкие движения

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21 октября 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: alexkolos.livejournal.com

Куда пойдет рубль в ближайшем времени никто с точностью сказать не может. Он может упасть, а может и укрепится, но факт что все движения могут быть плавными и равномерными, и это должно обеспечить новое ограничение ЦБ…

Регулятор задумал запретить на рынке так называемые «агрессивные заявки». Это означает, что если ваша заявка такая большая, и она может двинуть котировку акции или рубля больше лимита, обычно это составляет 1-3% в зависимости от инструмента, то ее реализация будет ограничена. Совершить сделку можно будет только на сумму до верхней планки движения котировки, остаток просто снимут без удовлетворения.

Все это делается, якобы для блага самих же инвесторов. «Агрессивная» заявка может быть следствием ошибки и по идее такая мера может защитить от ненужных потерь. И все выглядит гладко, но есть много но!

Бывают на рынке такие сделки, когда крупный игрок делает крупную заявку, и как говорят, сбивает стоп-приказы большого числа участников, что ему позволяет либо купить бумаги на более низких, либо продать на более высоких уровнях. Это манипуляция. И если такой запрет ЦБ исключит все это, то это хорошо, но не факт что такое получится.

Или же допустим, есть крупный инвестор, у которого большая позиция, которая исчисляется миллионами или миллиардами. Срочно надо закрыть всю позицию. Цена однозначно будет колебаться в пределах 1-3%, и что ЦБ закроет эту сделку?

Или же крупный инвестор видит, что рынок падает, и пытается спасти свои деньги, и хочет закрыть все и сразу. Опять его сделку не исполняют полностью. А когда будет новая возможность продать, то цена может быть гораздо ниже, а это ведет к еще большим денежным потерям.

На рынке сейчас в основном торгуют роботы. Иногда они ломаются. Здесь тоже интересный вопрос, как будет на это реагировать биржа.

Это первые мысли, которые приходят в голову. Рынок должен регулироваться. Но такие ограничения, на мой взгляд идут только в минус. Наш рынок и так считается спекулятивным, такие меры могут оттолкнуть серьезных инвесторов.

«Агрессивные» заявки уже будут действовать с ноября месяца на рынке акций, и чуть позже, скорее всего аналогичные правила введут и для валютной секции.

Скорее всего, ЦБ готовит почву для того, чтобы ограничивать объемы торговли, когда цена на рубль или акции будет выходить из-под контроля. То есть, таким образом, готовится кнут для спекулянтов. ЦБ просто запретит полностью вам использовать ваши же средства, такое вполне может быть. Это же вообще незаконно!

Девальвация рубля идет полным ходом, она идет медленно и плавно. Нефть уже отскочила со своих минимумов, а рубль постепенно теряет свои позиции против доллара и евро. И ЦБ хочет убрать те узкие моменты, которые могут резко надавить на курс, чтобы не создавать панику.

Получится ли у него это сделать? Поживем, увидим…