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Набиуллина не видит рисков появления ипотечного пузыря в России

, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Набиуллина не видит рисков появления ипотечного пузыря в России
Эльвира Набиуллина. Фото: сайт ГД

Банк России следит за ситуацией на рынке ипотечного кредитования и ростом цен на жилье, но пока не видит проблем с обеспеченностью кредитов и рисков возникновения пузыря. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее мнению, необходимо следить за ростом цен на недвижимость. Когда ипотечное кредитование становится дешевле – это один из факторов повышения доступности жилья. Кроме этого, важно смотреть за тем, чтобы люди, у которых недостаточно доходов для обслуживания ипотеки, не попадали в долговую кабалу, то есть, не брали ипотеку только потому, что она дешевая, оказываясь в итоге в сложной ситуации.

«Сейчас уровень проникновения ипотеки в России невысокий – около 6%. Поэтому потенциал роста рынка ипотеки есть, но он «должен развиваться поступательно, без этих пузырей», – добавила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки.

ДВа

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