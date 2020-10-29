Набиуллина не видит рисков появления ипотечного пузыря в России

Аргументы Недели → Экономика 13+

29 октября 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Эльвира Набиуллина. Фото: сайт ГД

Банк России следит за ситуацией на рынке ипотечного кредитования и ростом цен на жилье, но пока не видит проблем с обеспеченностью кредитов и рисков возникновения пузыря. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее мнению, необходимо следить за ростом цен на недвижимость. Когда ипотечное кредитование становится дешевле – это один из факторов повышения доступности жилья. Кроме этого, важно смотреть за тем, чтобы люди, у которых недостаточно доходов для обслуживания ипотеки, не попадали в долговую кабалу, то есть, не брали ипотеку только потому, что она дешевая, оказываясь в итоге в сложной ситуации.

«Сейчас уровень проникновения ипотеки в России невысокий – около 6%. Поэтому потенциал роста рынка ипотеки есть, но он «должен развиваться поступательно, без этих пузырей», – добавила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки.