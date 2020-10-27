Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки

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27 октября 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 1 июля 2021 года программы льготной ипотеки под 6,5% годовых.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой 6,5% и рыночной банкам возмещает государство, говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте правительства РФ.

Льготная ипотека выдаётся на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей. Для других регионов – 6 млн рублей.

«Продление программы позволит выдать ещё 600 тыс. кредитов на 1,8 млрд рублей. Из них 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца года», – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что спикер ГД Вячеслав Володин предложил правительству поддержать регионы.