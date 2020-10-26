Володин предложил Мишустину поддержать регионы

Спикер ГД Вячеслав Володин считает необходимым рабочую группу, которая занялась бы решением проблем регионов с высокой убылью населения.
Об этом он заявил на встрече руководства и представителей фракций ГД с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
«Предлагаем создать рабочую группу вместе с правительством для того, чтобы изучить ситуацию, затем внести предложения по мерам поддержки, которые касаются ряда наших регионов, которые не могут справиться самостоятельно с этим вызовом», – сказал Володин.
Также председатель ГД считает, что необходимо поддержать модернизацию городского общественного транспорта в регионах-реципиентах, такой же подход правильно было бы избрать в отношении вопроса сельской ипотеки.
Ранее Володин сообщил Путину, что 91 депутат Госдумы заболел коронавирусной инфекцией.
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