Володин сообщил Путину, что 91 депутат Госдумы заболел коронавирусной инфекцией

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26 октября 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин и В. Володин, Фото с сайта Кремля

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 депутатов нижней палаты парламента.

По данным Володина, 38 депутатов находятся сегодня на больничной койке, один в реанимации и болеет тяжело.

Спикер Госдумы уточнил, что парламентарии проходят лечение там, где болезнь прихватила. "Прихватила в Твери – на больничной койке в Твери, прихватила в Москве – значит, в Москве. То есть всё зависит от территории, учитывая, что депутаты избраны по избирательным округам, представляют регионы, в этой связи помощь оказывается по месту заболевания", - сообщил Володин. Он напомнил, что один депутат умер в результате пандемии. Напомним, скончался депутат Ваха Агаев.

С начала пандемии коронавируса 91 депутат Государственной думы переболел COVID-19 или продолжает болеть.

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