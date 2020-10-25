Сенатор Ольга Ковитиди сообщила, что она заразилась коронавирусом
25 октября 2020, 16:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что она заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Сенатор госпитализирована в Москве. Ковитиди находится в удовлетворительном состоянии.
Политик напомнила россиянам, что необходимо соблюдать ограничительные меры – соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, и менять их. «Банальные вещи спасают ежедневно жизни миллионов людей», - подчеркнула Ольга Ковитиди.
«Врачи диагностировали у меня новую коронавирусную инфекцию, и пусть дышу еще не так, как хотелось бы, но наши российские врачи — лучшие в мире. В этом я убеждаюсь каждый день, находясь в красной зоне одной из московских больниц», - сообщила сенатор.
Количество заразившихся коронавирусом нового типа на территории России с начала пандемии превысило 1,5 миллиона человек.
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