Госдеп заявил, что санкции против «Северного потока – 2» могут быть расширены
20 октября 2020, 17:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки во вторник, 20 октября, заявили, что санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" могут быть расширены.
Согласно последней информации Госдепа, ограничения могут затрагивать компании, которые предоставляют услуги или финансирование для судов, принимающих участие в укладке труб для строительства газопроводов.
В пояснительной записке также подчеркивается, что санкции могут распространяться на финансы для модернизации или установки оборудования на судах. Кроме того, главы Госдепартамента и Минфина США должны определить круг лиц, которые намеренно продавали, арендовали или предоставляли эти плавсредства для реализации проектов.
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