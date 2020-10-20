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Госдеп заявил, что санкции против «Северного потока – 2» могут быть расширены

, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Госдеп заявил, что санкции против «Северного потока – 2» могут быть расширены
подготовка к строительству "Северного потока – 2", Jens Büttner/ZB

В Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки во вторник, 20 октября, заявили, что санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" могут быть расширены.

Согласно последней информации Госдепа, ограничения могут затрагивать компании, которые предоставляют услуги или финансирование для судов, принимающих участие в укладке труб для строительства газопроводов.

В пояснительной записке также подчеркивается, что санкции могут распространяться на финансы для модернизации или установки оборудования на судах. Кроме того, главы Госдепартамента и Минфина США должны определить круг лиц, которые намеренно продавали, арендовали или предоставляли эти плавсредства для реализации проектов.

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