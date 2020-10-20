Депутат берлинского парламента заявил, что без «Северного потока-2» Германии грозит темнота

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20 октября 2020, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Северный поток - 2, Nord Steram 2 / globallookpress.com

Без «Северного потока-2» Германии грозит темнота, отказ от строительства российского газопровода и переход на поставки голубого топлива из США приведет к резкому росту цен на электроэнергию для рядовых граждан ФРГ.

Депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» важно для его соотечественников.

Парламентарий сообщил, что электричество и энергия в Германии сейчас вдвое дороже, чем в других странах Евросоюза. Доходы некоторых немцев пострадали из-за ограничений по поводу пандемии коронавируса. Гуннар Линдеманн убежден, что отказ от реализации проекта «Северный поток-2» и переход на поставки газа из США приведет в Германии к резкому росту цен на энергоснабжение.

По словам немецкого депутата, поставки более дешевого газа из России могут обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе. Его партия призывает именно к этому. Это именно то, к чему АдГ давно призывает. «Без российского газа немцы будут в темноте», - пояснил Линдеманн в интервью «Вечерней Москве».

Ульф Кристерссон, лидер шведской Умеренной коалиционной партии, представил на рассмотрение в парламент (риксдаг) документ под названием «Роль Швеции в мире», в котором говорится, что остановка строительства газопровода «Северный поток - 2» является «одной из главных целей» страны