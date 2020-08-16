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В ФРГ объяснили, почему стране невыгодна покупка сжиженного газа у США

, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В ФРГ объяснили, почему стране невыгодна покупка сжиженного газа у США
флаг Германии, pixabay.com

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель объяснил, почему Европе невыгодно закупать сжиженный природный газ в США.

Пегель отметил, что в Соединенных Штатах  существуют "особые методы" добычи СПГ, которые сами по себе дороже, чем у природного газа, поскольку он относительно свободно содержится в почве.

Министр заметил, что сжиженный газ следует превратить в жидкость, на что требуются затраты значительного количества энергии, также в случае покупки СПГ Германией его придется перевозить на большие расстояния на корабле.

По мнению Кристиана Пегеля, истинный страх Вашингтона заключается в том, что цены на американский сжиженный газ могут не выдержать конкуренции.

Комментируя ситуацию с российским газопроводом "Северный поток – 2", чиновник отметил, что Штаты оказывают сильное давление на различные компании, связанные с вышеуказанным проектом. Пегель уточнил, что на дне  Балтийского моря должно "лежать" примерно 10 млрд евро, поэтому основания завершить строительство газопровода есть у всех заинтересованных лиц.

ЕТ

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