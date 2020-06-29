Аналитик: планы вытеснить российский газ из Турции подорвут позиции американской СПГ-индустрии

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29 июня 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

трубы, Stefan Sauer/ZB

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в понедельник, 29 июня, заявил, что планы вытеснить российский газ из Турции подорвут позиции СПГ-индустрии Соединенных Штатов Америки.

Ранее бывший сенатор Дэвид Виттер заявил, что США намерены предоставить Турции "конкурентоспособный по цене СПГ" с целью ослабить зависимость от российского газа.

Александр Фролов, как сообщает ФБА "Экономика сегодня", заметил, что в последние несколько лет турецкая сторона является "тормозом проектов", связанных с освоением средиземноморских месторождений, которые предполагают создание на Северном Кипре газопроводов. Также не реализована была большая часть проектов, планировавшихся в течение прошедших двадцати лет.

Эксперт напомнил, что в 2015 году Анкара заявила, что ей не нужно российское сырье, поскольку она способна получить газ из других источников. В реальности, сделать этого Турции не удалось, поскольку РФ всегда была и остается единственной страной, которая может обеспечить турецкую территорию стабильными поставками в необходимых количествах.

Фролов отметил, что Турция при поддержке США планирует занять место Китая, однако рассчитывать на турецкий рынок и говорить о том, что Анкара может стать новым Пекином в отношениях с Вашингтоном, абсурдно. По словам специалиста, СПГ-терминалы имеют ограничения в своих возможностях, а потребление газа турецкой стороной снижается

Эксперт также обратил внимание на то, что в США не существует централизованной нефтегазовой компании, как в России. Кроме того, организации, приобретающие СПГ у американских производителей, зачастую не имеют никакого отношения к добывающим предприятиям, вследствие чего у Штатов нет юридических оснований направлять куда-либо потоки газа. В этой связи, как именно Вашингтон намерен "надавить" на независимые компании и заставить их ввозить газ именно в Турцию. По мнению Фролова, все эти "теоретические построения" лишь подорвут позиции СПГ-индустрии Соединенных Штатов.