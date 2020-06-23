В администрации США рассказали, когда завершится «энергетическая зависимость» Польши от России

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 июня 2020, 22:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

газовая труба, pixabay.com

Высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов Америки в рамках брифинга во вторник, 23 июня, рассказала, когда завершится "энергетическая зависимость" Польши от России.

По словам представителя администрации США, к настоящему моменту общий объем контрактов Польши на американский СПГ достиг 50 миллиардов долларов. Она заявила, что зависимость страны от Российской Федерации в данной сфере завершится уже в 2022 году. Подчеркивается, что впоследствии польская сторона будет приобретать сжиженный природный газ у Америки.

В администрации США также сообщили, что сейчас Варшава и Вашингтон находятся на завершающей стадии переговоров по "двустороннему сотрудничеству в сфере гражданской атомной энергии", а это даст Польше возможность активнее продвигаться в строительстве атомной станции, которая будет возведена по американским технологиям.