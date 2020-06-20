В Кремле оценили отношения России и Польши: «на самом низшем возможном уровне»

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20 июня 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отношения между Россией и Польшей в настоящее время и оценил как «на самом низшем возможном уровне». По мнению пресс-секретаря президента РФ, это противоречит интересам двух стран.

Дмитрий Песков сделал заявление о российско-польских отношениях в эфире «Первого канала». Он сказал, что сегодняшние отношения России «с Польшей не просто оставляют желать лучшего, они плохие». «Они, наверное, находятся на самом низшем возможном уровне, что явно противоречит интересам наших двух стран, потому что народы наших двух стран были бы заинтересованы в обратном», — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил «конфронтационные настроения» Польши и что в Кремле сожалеют по этому поводу. По словам Пескова, интересы Москвы и Варшавы, наоборот, «диктуют» сотрудничество, взаимный диалог и выгоду.