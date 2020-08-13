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Силуанов объяснил, почему у России вырос госдолг

, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Силуанов объяснил, почему у России вырос госдолг
Антон Силуанов. Фото: соцсети

Глава Минфина Антон Силуанов объяснил, что произошло с госдолгом России. Министр финансов подтвердил, что сумма долга увеличилась, но заверил, что она осталась «на безопасном уровне».

Ранее стало известно, что Россия вновь оказалась чистым должником. Согласно данным за первое полугодие, составили 13,217 триллиона рублей, а федеральный госдолг - 14,77 триллиона.

Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне - ниже 20% ВВП - и остаётся одним из самых низких в мире», - объяснил Силуанов. Он отметил, что причиной сокращения доходов бюджета стали снижение цен на нефть и деловой активности, а также программы господдержки населения на фоне пандемии коронавируса.

АБ

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