Язык Силуанова – враг экономики

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 мая 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Нищий народ, фото соцсети

В призрачном царстве, в как бы государстве жил был Царь. Ну, как Царь? Как бы Царь: шумел, пальцем грозил, про мух и котлеты вдруг вспоминал, обещания раздавал. А еще Царь любил смотреть сны. И во сне смотрел, и наяву. И вот однажды как бы царь увидел сон. Летит он в небесной колеснице над царством своим, видит кругом мор, народишко стонет. Дети плачут, кушать хочут. Купчины жиреют, морды трескаются, в маски от мора не влазят.

Взаботился Царь о подданных своих и давай из мешков джутовых золото пригоршнями рассыпать. И вдруг слышит голос утробный, с небес раздающийся: «Как смеешь ты, Царь, казну разбазаривать?! Валюту с вертолета разбрасывать?! Не ты собирал, не тебе тратить!». Испугался царь гласа божьего и проснулся в миг. А над ним хранитель казны нависает и по мордасам царя хлещет: «Очнись, батюшка! А то всю казну про… разбазаришь, антихрист!»…

Власти современной продвинутой Российской империи, даже в период мора: испанки, чумы и дизентерии в одном флаконе будут озабочены только одним: сохранением заявленной «бумажной», то есть отчетной инфляции на прогнозируемый период. Во всем экономически развитом мире, с которым нам, естественно, не по пути, озабочены совершено устаревшими вещами: сохранением людей, сидящих дома в режиме самоизоляции и почти или совсем не получающих зарплату. Ненавистные всему прогрессивному человечеству американские штаты выплатили по тысяче долларов каждому взрослому и по пятьсот ребенку. В Гонконге, говорят, и того больше. Духовно нищий Европейский Союз старается не отставать. И камикадзе туда же.

Наши хранители казны, например, глава ЦБ заявила со всей ультралиберальной прямотой: «В нашей ситуации такой необходимости, конечно, нет. У нас и по ставке есть большой задел, что называется, и другие меры, которые позволят поддержать и граждан, и потребительскую активность, и доходы». В ее ситуации «такой необходимости, конечно, нет»: согласно сайту «Декларатор» доход главы ЦБ за 2018 г. составил 34 694 653,00 руб. Можно без зарплаты столетие в «самозаточении» прожить.

А недавно духовный напарник этой дамы, министр финансов Антон Силуанов тоже пригвоздил расточительство: «задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты». Странно, правда, что этот человеколюб кредиты поставил на третье место. Оговорка, вероятно. Да и понять министра можно, с доходом в 40 071 680,00 рублей вспоминать о 20 млн. «мротников» как-то не с руки.

Ах, да. Про вертолет, сиречь небесную колесницу. Охранитель казны Антон Германович заметил всуе: «Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и с вертолета деньги разбрасывать, потратить триллионы рублей». Правда, не добавил, а что ему помешало, будучи лет двадцать с гаком у финансового корыта, страны сделать так, чтобы российский деревянный рупь стоял как железный? Да не просто стоял, а наравне с любой резервной валютой: будь ты доллар, будь ты, прости господи, евро какой-то?

А ведь о дедолларизации мифической российской экономики твердят уже лет двадцать. Столько же, сколько сорокамиллионный Силуанов кабинеты министерские обживает. И план уже раз пять, по его словам, разработан был. И в правительство его раз десять внесли. Но вот такая память девичья у мужественного Антона Германовича: внесет и забудет, внесет и забудет. Обычно это называется склерозом, но в политике информационным поводом…

А народ как при спящем царе-батюшке нищенствовал, при безбожниках-социалистах не роскошествовал, при прихватизаторах выживал, так и сегодня при монетаристах не сдохнет, чай. Сказал же еще один видный деятель Герман Оскарович Греф-Сбербанковский, что, мол, тратить деньги на всех – глупость и кощунство. Помогать надо избранным…