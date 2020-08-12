Бюджетный дефицит в РФ к концу года может составить до 5 трлн рублей

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12 августа 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mk.ru

Деньги. Фото: pixabay.com

Падение курса рубля на протяжении длительного времени является очень плохим трендом. Так считает экономист Руслан Гринберг.

По его словам, даже не обвальное, а постепенное обесценивание рубля питает инфляционные ожидания. Эксперт отметил, что мартовский обвал отечественной валюты, когда курс спикировал с 64 до 72 рублей за доллар, обернулся повышением цен на многие продукты.

«Проблема в том, что правительству предстоит латать бюджетный дефицит, который к концу года, по разным оценкам, ожидается в размере от 3 трлн до 5 трлн рублей. И я подозреваю, что эту дыру будут покрывать за счет девальвации рубля», – сказал Гринберг.

Он отметил, что эта мера контрпродуктивная, хотя может показаться со стороны довольно легким способом решения задачи. Тем не менее, в краткосрочном плане она улучшает ситуацию с бюджетным дефицитом.