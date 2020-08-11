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В России во втором «карантинном» квартале ВВП упал на 8,5%

, 19:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В России во втором «карантинном» квартале ВВП упал на 8,5%
Фото: pixabay.com

Во втором квартале 2020 года снижение ВВП составило 8,5% в годовом сравнении после роста на 1,6% в первом квартале.

Падение ВВП связано с пандемией коронавируса, когда многие отрасли оказались закрыты из-за ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса. Специалисты уже нарекли второй квартал года «карантинным». Он оказался сопоставим с самыми глубокими квартальными падениями кризисов 1998 и 2009 годов.

Данные Росстата, заявившего о падении ВВП на 8,5%, оказались оптимистичнее расчетов Минэкономразвития и Центробанка, которые оценивали падение ВВП во втором квартале на уровне 9-10%.

Ранее сообщалось, что ВВП Евросоюза упал на рекордные 14,4%.

ДВа
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