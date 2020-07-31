ВВП Европейского Союза упал на рекордные 14,4%

В квартальном исчислении данный показатель упал на 11,9%. Ранее аналитики прогнозировали снижение ВВП стран Евросоюза на 11,2% в квартальном выражении, и на 13,9% – в годовом.
Подчеркивается, что падение всех показателей является наиболее сильным с начала ведения статистики, которое стартовало в 1995 году.
Напомним, ранее главный эксперт по европейской экономике Oxford Economics Ангел Талавера предположил, что в третьем квартале в еврозоне будет наблюдаться существенный экономический
рост.
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