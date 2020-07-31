ВВП Европейского Союза упал на рекордные 14,4%

ВВП стран Европейского Союза во втором квартале 2020 года упал на рекордные 14,4% в годовом выражении. Об этом сообщили в пятницу, 31 июля, специалисты статистического агентства Евростат.

В квартальном исчислении данный показатель упал на 11,9%. Ранее аналитики прогнозировали снижение ВВП стран Евросоюза на 11,2% в квартальном выражении, и на 13,9% – в годовом.

Подчеркивается, что падение всех показателей является наиболее сильным с начала ведения статистики, которое стартовало в 1995 году.