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ВВП Европейского Союза упал на рекордные 14,4%

, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Евростат

ВВП Европейского Союза упал на рекордные 14,4%
деньги, pixabay.com

ВВП стран Европейского Союза во втором квартале 2020 года упал на рекордные 14,4% в годовом выражении. Об этом сообщили в пятницу, 31 июля, специалисты статистического агентства Евростат.

В квартальном исчислении данный показатель упал на 11,9%. Ранее аналитики прогнозировали снижение ВВП стран Евросоюза на 11,2% в квартальном выражении, и на 13,9% – в годовом.
Подчеркивается, что падение всех показателей является наиболее сильным с начала ведения статистики, которое стартовало в 1995 году.
Напомним, ранее главный эксперт по европейской экономике Oxford Economics Ангел Талавера предположил, что в третьем квартале в еврозоне будет наблюдаться существенный экономический рост.
ЕТ

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