Эксперт: По уровню жизни Россия может вернуться на 13-14 лет назад

Аргументы Недели → Экономика 13+

28 июля 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Деньги. Фото: pixabay.com

Россиянам нужно морально готовится к тому, что положение дел в экономике станет по-настоящему «аховым». Так считает Владислав Жуковский.

Эксперт отметил, что по оценкам Росстата, доходы населения упали не более чем на 3,5−4%. По итогам года, по его словам, служба статистики «нарисует не больше 5%».

«По оценкам Высшей школы экономики реально доходы упадут на 12%, по моим оценкам – на четверть. По уровню жизни мы вернемся в 2006-2007 годы. Причем, основная проблема не в самоизоляции, карантине, обрушении цен на нефть, коронавирусе, а в нежелании власти реально поддерживать экономику», – считает Жуковский.

По словам эксперта, антикризисный пакет мер поддержки составляет менее 4,5% от ВВП, населения, бизнеса – менее 1,5%, причем живыми деньгами – менее 0,5% ВВП.

«Когда экономика падает на десятки процентов даже по официальной статистике – это несерьезно», – заявил он.