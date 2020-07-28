Эксперт: По уровню жизни Россия может вернуться на 13-14 лет назад

Россиянам нужно морально готовится к тому, что положение дел в экономике станет по-настоящему «аховым». Так считает Владислав Жуковский.
Эксперт отметил, что по оценкам Росстата, доходы населения упали не более чем на 3,5−4%. По итогам года, по его словам, служба статистики «нарисует не больше 5%».
«По оценкам Высшей школы экономики реально доходы упадут на 12%, по моим оценкам – на четверть. По уровню жизни мы вернемся в 2006-2007 годы. Причем, основная проблема не в самоизоляции, карантине, обрушении цен на нефть, коронавирусе, а в нежелании власти реально поддерживать экономику», – считает Жуковский.
По словам эксперта, антикризисный пакет мер поддержки составляет менее 4,5% от ВВП, населения, бизнеса – менее 1,5%, причем живыми деньгами – менее 0,5% ВВП.
«Когда экономика падает на десятки процентов даже по официальной статистике – это несерьезно», – заявил он.
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