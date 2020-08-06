Что должны сделать российские власти, чтобы у граждан были пенсии, как в Европе
6 августа 2020, 13:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Экономисты рассказали, что в России должно сделать государство, чтобы граждане страны смогли получать достойную пенсию, не уступающую европейской. Специалисты отметили, что пока россиянам приходится полагаться лишь на себя.
Эксперты объяснили, что для установления высоких пенсий государство должно озаботиться развитием накопительной системы пенсионных сбережений, но пока эта инициатива регулярно откладывается.
«В России пенсионное обеспечение связано лишь со страховыми государственными пенсиями. При этом растет дефицит средств в Пенсионном фонде. В результате люди вынуждены обратиться в сторону финансовых инструментов и принимать на себя значительное количество рисков», - считает экономист Никита Масленников.
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