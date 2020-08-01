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1 августа 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пенсионное удостоверение, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Накопительные пенсии граждан России вырастут на 9,13%. Согласно последней информации, перерасчет будет осуществлен без подачи заявлений со стороны россиян и коснется пенсий 80 тыс. человек.

Ранее в Пенсионном фонде России заявили, что вышеуказанный коэффициент роста был определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые превысили уровень инфляции в три раза.

Известно, что повышение также будет получено участниками программы софинансирования пенсионных накоплений, которым средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой – в течение периода, который устанавливает сам гражданин.

В ПФР уточнили, что расходы на проведение перерасчета выплат достигнут 1,87 млрд рублей.