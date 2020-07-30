В России с 1 августа вырастут пенсии у работающих пенсионеров
30 июля 2020, 11:37[ «Аргументы Недели» ]
С 1 августа 2020 года будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров.
Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно увеличиваться с учетом поступивших средств.
Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В прошлом году стоимость балла составляла 87,24 рубля. В этом году пенсионный балл стоит 93 рубля. Повышение пенсий в августе является традиционным и для него не нужно обращаться с заявлением в ПФР, говорится в сообщении думской пресс-службы.
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