В России с 1 августа вырастут пенсии у работающих пенсионеров

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июля 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

С 1 августа 2020 года будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров.

Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно увеличиваться с учетом поступивших средств.

Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В прошлом году стоимость балла составляла 87,24 рубля. В этом году пенсионный балл стоит 93 рубля. Повышение пенсий в августе является традиционным и для него не нужно обращаться с заявлением в ПФР, говорится в сообщении думской пресс-службы.