В Госдуме считают, что формирование накопительной части пенсии должно быть добровольным

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июля 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Здание ГД. Фото: сайт Госдума РФ

Негосударственные пенсионные фонды предлагают Банку России ввести налоговый вычет для тех, кто захочет самостоятельно накопить на пенсию посредством добровольных взносов в НПФ.

По мнению председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, авторов идеи вдохновил пример индивидуальных инвестиционных счетов, которые при ежегодном пополнении на сумму до 400 тысяч рублей позволяют владельцу счета получить с этой суммы налоговый вычет в размере 13%.

«В России действительно работает практика получения налогового вычета, когда деньги тратятся, например, на образование или медицинские услуги. Негосударственные пенсионные фонды хотят действовать в аналогичном ключе, привлекая дополнительные финансовые потоки и стимулируя граждан к получению налогового вычета», – сказал парламентарий.

Он отметил, что, с одной стороны, добровольный формат таких взносов можно расценить положительно, но с другой – нужно учитывать и ряд объективных моментов, ставящих под сомнение сам смысл инициативы в нынешних условиях.

«Начнем с того, что доверие к негосударственным пенсионным фондам существенно подорвано многочисленными скандалами, их имидж серьезно испорчен», – считает Нилов.

Депутат считает приоритетной задачей как можно быстрее вывести накопительную часть пенсий из системы ОПС и перевести ее формирование на добровольную основу.