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Россиян предупредили о риске возврата ситуации с банковскими вкладами в 1990-е

, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Россиян предупредили о риске возврата ситуации с банковскими вкладами в 1990-е
Здание Центрального банка России, ALEXEY BYCHKOV / globallookpress.com

Ситуация со вкладами в Российской Федерации может вернуться к состоянию, которое фиксировалось в 1990-х годах. О соответствующем риске в разговоре с представителями СМИ предупредил Анатолий Печатников, глава правления одного из отечественных банков.

Как отметил Печатников, в условиях, когда инфляция прогнозируется на уровне 4%, ключевая ставка равна 4,25%, а доходность базовых вкладов составляет 4% с небольшим, существует вероятность, что реальная доходность депозитов вернется к ситуации, наблюдавшейся в 1995–1996 годах. Банкир напомнил, что в тот период времени население России всерьез не рассматривало депозиты в качестве способа накопления и приумножения денежных средств. Это объяснялось тем, что инфляция превышала ставку по вкладам, которые можно было открыть в финансово-кредитных организациях.

Ранее в среду сообщалось, что в правительстве РФ захотели урезать бюджетные расходы на парламент страны и Счетную палату.

ДЦ

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