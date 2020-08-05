В Минфине захотели урезать расходы на Госдуму и Совфед
5 августа 2020, 07:29[ «Аргументы Недели» ]
В российском Минфине предложили сократить расходы на Совфед и Госдуму в 2021-2023 года на 1,9 миллиарда рублей. Также почти на полмиллиарда рублей могут быть урезаны расходы на Счетную палату.
К примеру, траты на Госдуму в 2021 году предлагается уменьшить на 2,9% что составит 378 миллионов рублей, в 2022 году на 4,5% (577 миллионов), а в 2023 году на 2% (256 миллионов). Что касается Совфеда, то снизить расходы хотят в 2021 году на 3% (217 миллионов), в 2022 году на 4,6% (338 миллионов), в 2023 году на 2,4% (178 миллионов). В Счетной палате планируется урезать финансирование в 2021 году на 2,5% (124,6 миллионов), в 2022 году на 4,8% (244 миллионов), в 2023 году на 2,9% (149,3 миллиона).
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