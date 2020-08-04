Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

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4 августа 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

рубли, фото: pixabay.com

Минфин выступил с предложением увеличить в следующем году расходы на деятельность главы государства и его администрации. Об этом сообщается в методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Базовые бюджетные ассигнования могут вырасти в следующем году на 89 миллионов рублей, снизиться на 191,4 миллион рублей в 2022 году, и вновь вырасти в 2023 году — на 218,8 миллионов рублей, что обусловлено увеличением на уровень инфляции бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда.

Согласно документу, в 2021 году расходы на деятельность президента РФ могут увеличиться до 14,28 миллиардов рублей, в 2022-ом – сократиться до 14,4 миллиардов, а в 2023-м опять вырасти до 14,8 миллиардов рублей.

Что касается администрации президента, а также зампредседателя Совбеза РФ, то расходы на их деятельность могут увеличиться на 1,13 млрд рублей, до 25,9 млрд. В 2022 и 2023 годах расходы вырастут на 1,16 млрд, до 26,4 млрд рублей.

Кроме того, в 2023 году предлагается выделить для ЦИК около 22 миллиардов рублей на подготовку к президентским выборам. Таким образом, расходы на деятельность комиссии могут вырасти в 5,5 раза. Сумма составит 24 миллиарда рублей.