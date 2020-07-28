Экономист прокомментировал информацию о росте курса евро выше 85 рублей

Аргументы Недели → Экономика 13+

28 июля 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

евро, pixabay.com

Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев вечером во вторник, 28 июля, прокомментировал данные Московской биржи о том, что курс евро впервые со 2 апреля поднялся выше 85 рублей.

По словам Беляева, ранее европейская экономика, пострадавшая от пандемии коронавируса нового типа, существенно "просела". Это в свою очередь отразилось на падении евро по отношению к рублю. В настоящий момент Европа постепенно выходит из кризиса, вследствие чего валюта начала "восстанавливаться и выздоравливать".

Эксперт полагает, что именно на этом фоне возникла такая гиперреакция курса на позитивные явления.