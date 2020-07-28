Экономист прокомментировал информацию о росте курса евро выше 85 рублей
28 июля 2020, 17:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев вечером во вторник, 28 июля, прокомментировал данные Московской биржи о том, что курс евро впервые со 2 апреля поднялся выше 85 рублей.
По словам Беляева, ранее европейская экономика, пострадавшая от пандемии коронавируса нового типа, существенно "просела". Это в свою очередь отразилось на падении евро по отношению к рублю. В настоящий момент Европа постепенно выходит из кризиса, вследствие чего валюта начала "восстанавливаться и выздоравливать".
Эксперт полагает, что именно на этом фоне возникла такая гиперреакция курса на позитивные явления.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.