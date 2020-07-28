Курс евро впервые с начала апреля превысил 85 рублей

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28 июля 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московская биржа

евро, pixabay.com

Во вторник, 28 июля, стало известно, что курс евро поднялся выше 85 рублей – это произошло впервые со 2 апреля. Подчеркивается, что об этом свидетельствуют последние данные Московской биржи.

Уточняется, что по состоянию на 15:38 по московскому времени курс евро увеличился на 94 копейки и достиг показателя 85,02 рубля. Курс доллара в свою очередь вырос на 92 копейки и составил 72,46 рубля.

Напомним, накануне эксперт Андрей Верников оценил шансы евро укрепиться в будущем в районе 90 рублей. Отметим также, что в минувший понедельник, 27 июля, курс евро превысил апрельский максимум и достиг отметки в 84,48 рубля.