Вырастет ли евро до 90 рублей

27 июля 2020, 18:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Эксперты оценили шансы евро укрепиться в районе 90 рублей. На сегодняшний день курс евро превысил апрельский максимум и достиг отметки в 84,48 рублей.
Эксперт Андрей Верников объяснил, что доллар сейчас ослаб из-за пандемии коронавируса, а потому инвесторы уделяют больше внимания евро.
«Я бы не ставил на рост евро к отметке 90 рублей. Доллар на данном этапе, в отсутствие как позитивных, так и крайне негативных факторов, в среднесрочной перспективе останется в диапазоне 70,50-72,30 рубля», - считает аналитик Сергей Дроздов. С ним согласен и Верников. Он считает, что вскоре евро немного сдаст позиции, но при этом нельзя гарантировать, что за оставшийся год не случится резкого скачка курса.
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