Эксперт: рубль будет слабеть на следующей неделе

Совет директоров Центробанка РФ 24 июля принял решение снизить размер ключевой ставки с 4,5% до 4,25% годовых — нового исторического минимума. После этого решения снижение рубля продолжилось.
«Понятно, что снижение ставки ведет к уменьшению премии по операциям кэрри-трейд, поэтому интерес к рублевым инструментам у инвесторов снижается. Думаю, что эта тенденция сохранится и на следующей неделе», — отметил ведущий аналитик финансовой группы QBF Олег Богданов. Он считает, что рубль будет постепенно слабеть к основным валютам. «В паре доллар-рубль важнейшим сопротивлением является уровень 72−72.40. Если доллару удастся пройти это значение, то уже на следующей неделе мы можем увидеть курс рубля в районе 73−73.5 с целями в районе 75», - прогнозирует эксперт.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.