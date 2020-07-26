Эксперт: рубль будет слабеть на следующей неделе

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 июля 2020, 19:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

рубли, фото: pixabay.com

Совет директоров Центробанка РФ 24 июля принял решение снизить размер ключевой ставки с 4,5% до 4,25% годовых — нового исторического минимума. После этого решения снижение рубля продолжилось.

«Понятно, что снижение ставки ведет к уменьшению премии по операциям кэрри-трейд, поэтому интерес к рублевым инструментам у инвесторов снижается. Думаю, что эта тенденция сохранится и на следующей неделе», — отметил ведущий аналитик финансовой группы QBF Олег Богданов. Он считает, что рубль будет постепенно слабеть к основным валютам. «В паре доллар-рубль важнейшим сопротивлением является уровень 72−72.40. Если доллару удастся пройти это значение, то уже на следующей неделе мы можем увидеть курс рубля в районе 73−73.5 с целями в районе 75», - прогнозирует эксперт.

Михаил Делягин предрек обвал доллара и назвал лучшую валюту для хранения денег.