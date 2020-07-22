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Экономист предрек обвал доллара и назвал лучшую валюту для хранения денег

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Экономист предрек обвал доллара и назвал лучшую валюту для хранения денег
Михаил Делягин, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Экономист Михаил Делягин допускает возможность обвала доллара в этом году и в связи с этим назвал лучшие валюты для хранения сбережений в ближайшие месяцы, и даже годы. Он назвал главное условие для потери позиций доллара.

«Если в Америке будет гражданская война, то доллар улетит больше чем на треть. Поэтому лучше перекладываться в евро и швейцарские франки. Если на три года и больше - то это монетарное золото», - заявил Делягин.

Экономист уточнил, что слитки тоже являются хорошим средством вложения, но лично он считает монетарное золото более выгодным и надежным способом на перспективу в несколько лет.

Делягин напомнил о резервном статусе доллара как мировой валюты. Так, без потери этого статуса все денежные единицы планеты будут зависимы от позиций «зеленого».

В валюты других стран, в том числе с сильной экономикой, эксперт не верит. Так, китайский юань в скором времени также ослабнет, так как дешевая валюта является гарантией конкурентоспособности КНР и ее экономики, заявил Делягин в эфире радио «Аврора».

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НС

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