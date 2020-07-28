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Экономист раскрыл предполагаемый срок деноминации российского рубля

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Экономист раскрыл предполагаемый срок деноминации российского рубля
Деньги, Svancara Petr / globallookpress.com

Обесценивание и последующая деноминация российского рубля неизбежны. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад экономист Владислав Жуковский, сообщают отечественные СМИ.

Согласно точке зрения Жуковского, процитированного в публикации, размещенной на сайте НСН, «обнуление курса рубля» является вопросом «только темпов и масштабов». Эксперт предположил, что деноминация национальной валюты может произойти в 2022 году, когда курс должен упасть ниже 100 рублей за американский доллар.

Ранее во вторник сообщалось, что Владислав Жуковский предупредил о приближении «шоковой девальвации» в России.

ДЦ

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