Экономист раскрыл предполагаемый срок деноминации российского рубля
28 июля 2020, 12:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
Обесценивание и последующая деноминация российского рубля неизбежны. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад экономист Владислав Жуковский, сообщают отечественные СМИ.
Согласно точке зрения Жуковского, процитированного в публикации, размещенной на сайте НСН, «обнуление курса рубля» является вопросом «только темпов и масштабов». Эксперт предположил, что деноминация национальной валюты может произойти в 2022 году, когда курс должен упасть ниже 100 рублей за американский доллар.
Ранее во вторник сообщалось, что Владислав Жуковский предупредил о приближении «шоковой девальвации» в России.
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