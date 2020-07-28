Российский экономист предупредил о приближении «шоковой девальвации» рубля

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28 июля 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА REGNUM

Здание Центрального банка России, ALEXEY BYCHKOV / globallookpress.com

Российская Федерация приближается к «шоковой девальвации» национальной валюты. С соответствующим предупреждением выступил некоторое время назад отечественный экономист Владислав Жуковский.

Как констатировал специалист, с начала 2020 года из страны вывели 29 млрд долларов, при этом размер совокупного дохода составил 22 млрд. По словам Жуковского, процитированного ИА REGNUM, подобного кассового валютного разрыва не наблюдалось с 1998 года, когда произошел дефолт.

Экономист назвал неслучайным то, что в экспертном сообществе начали обсуждать возможную деноминацию рубля. Владислав Жуковский полагает, что Россия приближается к «шоковой девальвации».

Ранее сегодня сообщалось, что украинский политолог Олег Соскин предсказал экономическую катастрофу в стране к концу текущего года.