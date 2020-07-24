Экономист предупредил об угрозе нового финансового кризиса в РФ в августе 2020-го

В августе 2020 года в Российской Федерации может наступить новый финансовый кризис. С соответствующим предупреждением в разговоре с представителями СМИ выступил экономист Александр Разуваев.
Как отметил эксперт, ставший собеседником «Свободной прессы», прогнозируемая специалистами вторая волна коронавируса, которая может начаться в последнем месяце лета, способна обрушить мировые рынки акций, цены на нефть и валюты развивающихся стран, в том числе и России. По словам Разуваева, отечественный кризис проявится прежде всего в падении курса национальной валюты. Аналитик допустил, что рубль подешевеет на 10−15%.
Ранее в пятницу сообщалось, что журнал Forbes назвал миллиардеров из РФ, которые обогатились во время пандемии COVID-19.
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